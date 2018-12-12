Собянин поздравил горожан с 25-летием Конституции РФ

Сергей Собянин напомнил жителям Москвы о том, что Конституция РФ является фундаментом устойчивого развития страны и поздравил их с 25-й годовщиной принятия основного свода законов государства. Телеграмма появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава города отметил, что принятая всенародным голосованием Конституция провозглашает Россию социальным государством и задает высокие правовые и социальные стандарты, которым столица старается соответствовать.

"Москва стремится стать городом, удобным для жизни. Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми", – сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что власти города продолжат реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов людей. А основной закон государства создает базовые условия для достижения высоких целей в столице.

День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны.

Накануне 25-летия действующей Конституции лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал внести изменения в основной свод законов государства. Он отметил отметил необходимость корректировки курса и создания реальных условий для развития страны.