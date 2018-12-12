12 декабря, 10:22
Собянин поздравил горожан с 25-летием Конституции РФ
Сергей Собянин напомнил жителям Москвы о том, что Конституция РФ является фундаментом устойчивого развития страны и поздравил их с 25-й годовщиной принятия основного свода законов государства. Телеграмма появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.
Глава города отметил, что принятая всенародным голосованием Конституция провозглашает Россию социальным государством и задает высокие правовые и социальные стандарты, которым столица старается соответствовать.
"Москва стремится стать городом, удобным для жизни. Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми", – сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что власти города продолжат реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов людей. А основной закон государства создает базовые условия для достижения высоких целей в столице.
День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны.
Накануне 25-летия действующей Конституции лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал внести изменения в основной свод законов государства. Он отметил отметил необходимость корректировки курса и создания реальных условий для развития страны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: