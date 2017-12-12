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Мэр Москвы

12 декабря, 17:48

Для завершения строительства ЖК "Царицыно" привлекут дополнительных инвесторов

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Власти Москвы привлекут дополнительных инвесторов для завершения строительства корпусов ЖК "Царицыно". Об этом в ходе XXI конференции московского отделения "Единой России" заявил Сергей Собянин.

"Стараемся привлечь дополнительных инвесторов, заставить банкиров, чтобы они продолжали строительство этих домов. Насколько я знаю, стройка потихоньку начинает оживать", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Градоначальник назвал долгострой одним из тяжелейших проектов долевого строительства. "К сожалению, ситуацию такова, что инвесторы не справились со своими обязательствами", – отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что уже обратился в прокуратуру, и пообещал дольщикам помощь городских властей. В частности, из бюджетных средств будут построены школа, поликлиника и детский сад. Прорабатываются вопросы, связанные с финансированием инженерных коммуникаций.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Застройщик ОАО "МКХ" должен был сдать объект в 2012 году. В январе 2017 года в отношении главы ОАО "МКХ" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело. В августе 2017 года его арестовали по подозрению в мошенничестве. 11 октября 2017 года арест главы компании продлили до 12 января 2018 года.

12 октября 2017 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "МКХ".

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