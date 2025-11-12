Собянин сообщил о планах комплексного развития территории в Академическом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное развитие пройдет на незастроенной территории площадью 3,22 гектара в Академическом районе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участок располагается на улице Кржижановского, между улицами Вавилова и Ивана Бабушкина. Его градостроительный потенциал составляет 103,67 тысячи квадратных метров.

На участке могут возвести жилье и общественно-деловые объекты. В результате реализации появятся квартал сбалансированной застройки и около 1,4 тысячи новых рабочих мест.

В Москве уже одобрены и реализуются 142 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров. Планируется построить более 30 миллионов квадратных метров недвижимости. После завершения реализации будет создано порядка 348 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что новый жилой комплекс по программе КРТ появится на востоке Москвы. Его возведут на Краснобогатырской улице на участке площадью 3,96 гектара. Всего там будет построено 135 тысяч квадратных метров жилья.

