Собянин поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств России Юрия Кару. Режиссер, сценарист и продюсер 12 ноября отмечает 65-летие.

"Ваш талант режиссера и сценариста нашел яркое воплощение в замечательных фильмах, завоевавших любовь поклонников искусства и украсивших отечественный кинематограф. Работая над картиной, вы собираете ансамбль прекрасных актеров, которые по-новому открываются зрителям", – говорится в телеграмме на сайте мэра и правительства столицы.

Юрий Кара – российский кинорежиссер, сценарист, в 2015 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа – экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). Следующая картина Юрия Кары – драма "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера (1988) – стала одной из самых кассовых в истории советского кино.

В числе его работ – "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" (1989), "Мастер и Маргарита" (1991), Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последняя режиссерская работа к настоящему времени – биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям.

Юрий Кара ведет преподавательскую деятельность на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководит мастерской кинорежиссуры. Член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

