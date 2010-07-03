Власти Москвы и Омской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2014 году. Регионы будут развивать сотрудничество в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и других.

Подписание двустороннего соглашения состоялось в рамках Дней Омской области в Москве, которые проходят в столице 12-13 сентября.

В культурную программу вошел музыкально-хореографический спектакль по творчеству Василия Сурикова "Откровения истории России" в исполнении Государственного омского русского народного хора и Омского академического симфонического оркестра.

Кроме того, в парке "Красная Пресня" работает фотовыставка достопримечательностей Омской области, а в Государственном центральном музее современной истории России будет представлена экспозиция "Дело мастера: омские промыслы и ремесла".

Ранее Собянин и мэр Любляны Зоран Янкович подписали программу сотрудничества между столицами России и Словении на 2019–2021 годы. На церемонии присутствовали Дмитрий Медведев и словенский премьер Марьян Шарец.