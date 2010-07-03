Власти Москвы и Омской области подписали соглашение о сотрудничестве

12 сентября, 21:30
12 сентября, 21:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2014 году. Регионы будут развивать сотрудничество в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и других.
Подписание двустороннего соглашения состоялось в рамках Дней Омской области в Москве, которые проходят в столице 12-13 сентября.
В культурную программу вошел музыкально-хореографический спектакль по творчеству Василия Сурикова "Откровения истории России" в исполнении Государственного омского русского народного хора и Омского академического симфонического оркестра.
Кроме того, в парке "Красная Пресня" работает фотовыставка достопримечательностей Омской области, а в Государственном центральном музее современной истории России будет представлена экспозиция "Дело мастера: омские промыслы и ремесла".
Ранее Собянин и мэр Любляны Зоран Янкович подписали программу сотрудничества между столицами России и Словении на 2019–2021 годы. На церемонии присутствовали Дмитрий Медведев и словенский премьер Марьян Шарец.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: