Правительство Москвы и мэрия Любляны подписали программу сотрудничества на 2019-2021 годы

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Сергей Собянин и мэр Любляны Зоран Янкович подписали программу сотрудничества между столицами России и Словении на 2019–2021 годы.

На церемонии присутствовали Дмитрий Медведев и словенский премьер Марьян Шарец, который находится в Москве с официальным визитом.

Центральным событием визита делегации из Словении станет открытие 10 сентября в Парке Победы монумента словенцам, погибшим на территории России в годы Первой и Второй мировых войн. Аналогичный памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле, был открыт в Любляне в июле 2016 года.

"Словения – наш близкий партнер в Европейском союзе. Контакты между нашими странами, между народами имеют прочную историческую основу. Совсем недавно был открыт памятник российским и советским воинам, погибшим в годы мировых войн в 2016 году в Любляне. 1 сентября состоялось зажжение Вечного огня от частицы пламени у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. А сегодня мы с вами откроем памятник словенцам, погибшим в Первой и Второй мировой войнах", – отметил Медведев перед церемонией подписания документов.

Шарец также подчеркнул, что необходимо продолжать сотрудничество между двумя странами. "Конечно, нужно поддержать эту историю, нельзя про это забывать. Поэтому памятники, которые свидетельствуют о нашей общей истории, являются очень важными. Они дают важный знак – это знаковые места. Нам нужно совместно дальше сотрудничать", – заявил он.

По взаимной договоренности правительство столицы и мэрия Любляны будут развивать сотрудничество в таких сферах, как городское планирование и строительство, развитие городской инфраструктуры, совершенствование городских транспортных систем, улучшение работы социальных служб, защита окружающей среды, наука и предпринимательство, образование, культура и искусство, спорт и туризм, социальная защита населения.

Запланированы школьные обмены и контакты между образовательными учреждениями, обмен опытом внедрения IT-технологий в образовательные процессы, содействие обмену информацией между научно-исследовательскими и проектными организациями, сотрудничество по программе "Московское долголетие", проведение товарищеских встреч между спортивными сборными командами Москвы и Любляны по различным видам спорта, а также обмен опытом и обучение муниципальных служащих двух городов.

Важным культурным событием станут Дни Любляны в Москве, которые планируется провести в мае 2020 года.

Двусторонние отношения между Москвой и Любляной строятся на основе Протокола о дружбе и сотрудничестве от 22 мая 2000 года. В 2015 году мэры двух городов подписали программу сотрудничества на 2015–2017 годы, которая была с успехом выполнена.

В ноябре 2017 года в словенском городе Мариборе при поддержке правительства Москвы был открыт Международный исследовательский центр Второй мировой войны. В его составе оборудован класс для изучения истории России с обучением на русском языке.

По состоянию на 1 января текущего года объем накопленных словенских инвестиций в экономике Москвы составил 11 миллионов долларов США (77-е место среди зарубежных стран). В Москве зарегистрировано 15 предприятий со словенским капиталом. По этому показателю Словения занимает 54-е место среди зарубежных стран. Объем взаимной торговли между Москвой и Словенией в 2018 году составил 345,3 миллиона долларов США, в том числе экспорт из Москвы – 1,1 миллиона долларов, импорт из Словении – 344,2 миллиона.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2018 году через аэропорты Московского авиаузла в Россию въехали 8,5 тысячи словенцев.