При благоустройстве парка на Ходынском поле учитывались пожелания москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство парка на Ходынском поле столицы проходит с учетом пожелания местных жителей, заявил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"На Ходынке скоро откроется новый парк. Мы учли пожелания местных жителей, которые хотели водоем, спортивные площадки, в том числе для пожилых людей, специальные места для выгула четвероногих", – написал мэр, отметив, что территория станет одним из лучших городских парков.

Парк обустраивают рядом с открывшейся ранее станцией метро ЦСКА. Он окружен пешеходными дорожками протяженностью более километра.

Первая очередь парка была создана в прошлом году. На Ходынском поле возвели и озеленили искусственные холмы высотой до десяти метров. На вершине холмов установили ветроуказатели, также отсылающие в прошлое – к первому столичному аэродрому. Для детей сделали игровой комплекс "самолет" с объемными игрушками, а для спортсменов – скейт-парк.

В августе в парке провели пробный запуск сухого фонтана, который станет главным украшением территории. В нем 245 струй, которые способны бить на разную высоту. Вечером их будут подсвечивать.