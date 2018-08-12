При благоустройстве парка на Ходынском поле учитывались пожелания москвичей

12 августа, 19:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благоустройство парка на Ходынском поле столицы проходит с учетом пожелания местных жителей, заявил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"На Ходынке скоро откроется новый парк. Мы учли пожелания местных жителей, которые хотели водоем, спортивные площадки, в том числе для пожилых людей, специальные места для выгула четвероногих", – написал мэр, отметив, что территория станет одним из лучших городских парков.
Парк обустраивают рядом с открывшейся ранее станцией метро ЦСКА. Он окружен пешеходными дорожками протяженностью более километра.
Первая очередь парка была создана в прошлом году. На Ходынском поле возвели и озеленили искусственные холмы высотой до десяти метров. На вершине холмов установили ветроуказатели, также отсылающие в прошлое – к первому столичному аэродрому. Для детей сделали игровой комплекс "самолет" с объемными игрушками, а для спортсменов – скейт-парк.
В августе в парке провели пробный запуск сухого фонтана, который станет главным украшением территории. В нем 245 струй, которые способны бить на разную высоту. Вечером их будут подсвечивать.
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