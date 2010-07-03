Собянин поздравил московских победителей в конном спорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил победителей чемпионата России по конному спорту среди спортсменов с особенностями развития. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Подмосковье прошел чемпионат России по конному спорту среди спортсменов с особенностями развития. Поздравляю ребят", – написал Собянин.

Он добавил, что все семь спортсменов завоевали золотые медали в своих дивизионах.

Во Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады принимали участие 52 спортсмена из 14 регионов России. В сборную Москвы были включены семь горожан с особенностями развития, которые постоянно занимаются конным спортом. Это Жанна Тапасханова, Алина Грищенко, Антон Единак, Иван Сипягин, Анна Ковалкина, Мария Иванова, Софья Алехина.

Раньше Всероссийская спартакиада по конному спорту проводилась только один раз в четыре года. С 2019 года спортивные соревнования получили статус чемпионата России и стали проводиться ежегодно.

