Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год.

Как отметил мэр столицы, крупные проекты реализовали в четырех районах Центрального округа. Например, в Тверском появилось общественное пространство перед зданием Москомархитектуры.

"Газоны с ландшафтной подсветкой, удобные лавочки на подпорной стенке из архитектурного бетона и трехрожковые фонари с энергосберегающими светильниками – теперь здесь уютно в любое время суток", – рассказал Собянин.

По его словам, в 17 дворах были обновлены спортивные и детские площадки. В частности, у домов 11, 7/11 и 7 корпус 2 на Новолесной улице сделали яркую детскую площадку с морской тематикой.

В свою очередь, во дворах домов 48 на Бутырском Валу и 18 корпус 3 на Новолесной улице на детской площадке появились многосекционные игровые комплексы и развивающие модули для изучения цифр и музыки.

Во дворе между домами 32 и 34 на Бутырской улице и домом 17/21 по Новолесной создали игровой комплекс с разными видами горок и элементами для лазания. Здесь появились мини-скалодром и различные качели.

Собянин также добавил, что у дома 45 по Лесной улице разместили современную площадку для выгула и дрессировки собак, а во дворе появились зоны для баскетбола и настольного тенниса, игровой комплекс с мини-скалодромом в виде жирафа.

При этом возле домов 50 и 52 по Бутырскому Валу создали спортивный кластер, а в Хамовниках в сквере 10-летия Октября обустроили большую спортплощадку с уличными тренажерами и комплексами для воркаута.

Вместе с тем в квартале на Донской улице в районе Якиманка специалисты провели работы по замене покрытия прогулочных дорожек. Кроме того, здесь появились современные беседки, скамейки и парковые качели. Для собак обновили имеющуюся площадку для выгула.

В Басманном районе в Милютинском саду была обновлена инфраструктура для занятий спортом, прогулок с детьми и тихого отдыха.

"В небольших спортивных зонах установили уличные тренажеры с возможностью изменения нагрузки и комбинированные комплексы с кольцами, турниками, лесенками, мини-скалодромом и баскетбольным кольцом", – отметил мэр.

Для районных мероприятий здесь разместили современную сцену и удобные сиденья. Также появились детские площадки для малышей и ребят постарше.

Ранее в Москве провели работы по благоустройству территории возле станции "Останкино" в СВАО. Здесь обустроили удобные подходы и подъезды к станции, а на пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновили светофоры.