Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием, которое она отмечает 11 августа.



Мэр рассказал, что Андреева работала в школе № 1522 примерно 40 лет, с момента основания образовательного учреждения в 1959 году.



"Для нескольких поколений Элеонора Николаевна стала примером, наставником и проводником в мир новых знаний", – обратил внимание Собянин.

В частности, учениками Андреевой были признанные медики и биологи, в том числе хирург Бадма Башанкаев, ученый-генетик Михаил Хайкинсон, врач Алексей Холин, биолог Алексей Борисов и многие другие. Работа педагога была отмечена многочисленными наградами. В 1996 году Андреева вышла на пенсию. Несмотря на это, она продолжает поддерживать связь со школой.

Мэр пожелал педагогу здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарил за преданность профессии и вклад в систему столичного образования.

Ранее Собянин рассказывал, что свыше 62,5 тысячи московских учителей прошли курсы повышения квалификации в прошлом году. По словам мэра, для преподавателей создаются все условия для профессионального роста. В частности, на портале dpomos.ru есть 474 обучающие программы в трех форматах: очный, онлайн и очно-заочный.

На платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) доступен сервис "Портфолио учителя", который дает рекомендации по развитию профессиональных навыков. Кроме того, в распоряжении учителей более 18 тысяч электронных сценариев уроков, тем, классных часов и других методических материалов.

