Собянин рекомендовал работникам сферы услуг и общепита привиться от COVID-19

20:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работникам торговых центров, сферы услуг и заведений общественного питания нужно привиться от COVID-19 в первую очередь. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Конечно, сектора, где риск особенно повышен: торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее, – их работникам, я считаю, в первую очередь надо прививаться, просто бегом, потому что вопрос же не в них и не в их желании и нежелании", – пояснил мэр.
По его словам, обслуживая других людей, они подвергают риску не только себя. Он также подчеркнул, что необходимость вакцинации нужно осознать и работодателям, поскольку их предприятия могут пострадать в случае введения каких-либо ограничений.
Ранее Собянин сообщил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 в Москве. Мэр уточнил, что на данный момент достаточно много горожан лежат в реанимации на ИВЛ.
По его словам, уровень заболеваемости в столице является достаточно высоким, поскольку пик пандемии, который ожидался весной, сдвинулся на лето.
Собянин заявил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 в Москве
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