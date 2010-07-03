Собянин вручил госнаграды выдающимся москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы.

"Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем независимости России и с вашими заслуженными наградами. Эти два события имеют между собой прочную связь в силу того, что наша великая держава прошла и проходит многие испытания, оставаясь независимым государством, которое мы все любим. Но все это происходит не само собой. Это благодаря вам – тем, кто сегодня находится в зале - и миллионам-миллионам россиян, каждому из вас, потому что вы каждый на своем рабочем месте, в своей профессии создаете нашу страну", – заявил Собянин.

Орденом Александра Невского награждены: президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко – за большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов; председатель комиссии Общественной палаты РФ по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор – за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Александр Елизаров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены: президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев – за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу; директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов – за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность; заместитель генерального директора ООО "АРС-Групп" Александр Румянцев – за заслуги в подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в Сочи.

Группе москвичей присвоили почетные звания: "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный строитель РФ", "Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный эколог РФ". Заслуги москвичей были отмечены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами президента России.

Сергей Собянин вручил государственные награды от имени и по поручению президента РФ.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее жителей награждены знаками отличия: "За заслуги перед Москвой" – Ефим Рачевский, директор школы № 548 "Царицыно"; "За безупречную службу городу Москве" – Марина Орлова, заведующая дошкольным отделением школы "Марьино".

Заслуги москвичей были отмечены почетными грамотами столичного правительства, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" и почетными званиями: "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", "Почетный деятель науки и техники города Москвы".

За активную гражданскую позицию, оказание первой помощи пассажиру в экстренной ситуации на борту самолета благодарность мэра Москвы получил Богдан Рудик.

16-летний ученик вызвался помочь человеку, которому стало плохо во время полета. Подросток очистил рот и гортань пострадавшего от крови. Затем он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Эти действия помогли стабилизировать состояние мужчины, которого передали медикам после экстренной посадки в Воронеже.

Рудик обучается в специальном медицинском классе. Героический поступок ему помогли совершить полученные знания и навыки оказания первой помощи.

Ранее глава Депздрава Алексей Хрипун пригласил Рудика и его одноклассников посетить станцию скорой помощи и познакомиться с ее работой изнутри. Кроме того, школьников позвали в симуляционный центр Боткинской больницы на мастер-класс лучших врачей столицы.