Ремонтно-эксплуатационные мощности метро Москвы почти удвоены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"

Ремонтно-эксплуатационные мощности столичного метро почти удвоены за последние годы, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что тоннелепроходческие работы на участке Троицкой линии московского метро от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%.

Он отметил, что общая строительная готовность участка составляет 37%. Так, земляные работы на станционных комплексах находятся в финальной стадии, и идет активное устройство основных конструкций будущих станций.

Бочкарев рассказал, что от "Улицы Новаторов" до "Севастопольского проспекта" ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства, а в месте, где откроется станция "Академическая", стартовали работы по устройству ограждающих конструкций.

Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.