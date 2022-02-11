Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере спорта и туризма. Мероприятие состоялось в Белом зале столичной мэрии.

Мэр поздравил обладателей наград и напомнил, что вручение премий проходит на фоне Олимпиады в Пекине. По словам Собянина, на сегодняшний день каждый пятый член сборной ОКР – это воспитанник столичной спортивной школы.

"И в том, что у нас появились эти спортсмены, во многом и ваша заслуга – тех, кто находится сегодня в этом зале. Спасибо вам огромное!" – подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что в последние годы спорт переживает достаточно сложные времена в связи с пандемией коронавируса и экономическими трудностями. Однако вложения в развитие этой сферы не уменьшаются.

"Вкладывают деньги Российская Федерация, город и частные инвесторы, как бы странно это ни казалось. Сегодня ни одни торги по земле под физкультурно-оздоровительные комплексы не заканчиваются провалом. Они все востребованы. И десятки, сотни объектов физкультуры и спорта вводят в городе, в ближайшие годы очень большая программа по всем видам спорта практически", – заявил градоначальник.

На сегодняшний день в столице есть около 30 тысяч разных спортивных объектов. Среди них – как масштабные сооружения, такие как "Лужники", так и небольшие, как дворовые спортивные площадки, пояснил Собянин.

"В Москве практически за год более 5 тысяч наград у москвичей на соревнованиях всероссийских и международного уровня. Это гигантский объем. 5 миллионов человек в Москве регулярно занимаются физкультурой и спортом, он становится реально частью нашей жизни, без которой уже невозможно представить москвичам жизнь в нашем городе. Это, конечно, во многом и ваша заслуга. Огромное вам спасибо за тот труд, который вы вкладываете каждый день, душу, которую вы вкладываете в свою работу", – отметил столичный мэр.

В пресс-службе мэра и столичного правительства уточнили, что ежегодная премия города в сфере спорта и туризма была учреждена в 2003 году. При присуждении награды коллективу авторов денежная часть премии делится между ними поровну. В 2017 году по инициативе мэра размер призов был увеличен до 1 миллиона рублей каждая.

Ранее Сергей Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год. Он отметил, что премии подтверждают высокий профессионализм столичных журналистов.

Он также добавил, что Москва никогда не оставит специалистов без работы, предоставляя им все новые инфоповоды. А лауреаты премии стали для своих читателей и зрителей частью жизни. В этот раз ими стали 20 человек.