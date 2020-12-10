Городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в новогодние дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Больницы и поликлиники перейдут на усиленный режим, так как в выходные люди тоже болеют. Также в праздники будут работать волонтеры и социальные службы для обеспечения лекарствами и продуктами горожан на самоизоляции", – рассказал градоначальник.

Собянин также добавил, что всю новогоднюю ночь будут работать метро и МЦК, чтобы передвижение пассажиров не сконцентрировалось только в предновогодние часы. Также коммунальные службы будут переведены на усиленный режим работы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти города не планируют вводить новые ограничения в период новогодних праздников. Он также добавил, что льготный проезд для пенсионеров и учащихся, приостановленный ранее, все еще не будет действовать.