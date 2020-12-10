Собянин открыл новое здание для работы мировых судей района Раменки

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Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын осмотрели капитально отремонтированное здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки.

Мэр напомнил, что за последние годы власти постепенно реконструировали десятки помещений для мировых судей, обеспечили всю систему мировых судей мебелью, компьютерной и информационной системами.

"Сегодня мы запускаем на три мировых суда в Раменках прекрасное, на мой взгляд, помещение. Тем не менее мы считаем, что сама система очень сильно перегружена, и с Михаилом Птицыным мы говорили о том, что необходимо выступить с инициативой, чтобы увеличить количество мировых судей, соответственно, выделить дополнительные помещения, набрать новый аппарат", – сказал Собянин.

Глава города подчеркнул, что нужна законодательная инициатива для увеличения количества судей и разгрузки действующих участков.

"Ну а пока будем реконструировать и повышать уровень и качество действующих судов", – добавил мэр. По его словам, более 70% всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции, рассматриваются мировыми судьями.

Он подчеркнул, что система мировых судей в Москве – одна из самых крупных. Тем не менее они несут колоссальную нагрузку. Мэр добавил, что от того, в каких условиях находятся мировые судьи, во многом зависит и комфорт тех, кто приходит в суды.

Михаил Птицын, в свою очередь, поблагодарил мэра Москвы за новое здание для мировых судей. Он также пожелал мировым судьям, которые будут работать в новом здании, чтобы они всегда помнили, что их основная задача – это защита конституционных прав и свобод граждан.

Профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, доктор юридических наук Игорь Дудко назвал работу правительства Москвы по строительству и реконструкции зданий для мировых судей примером для других регионов.

Он рассказал, что в здании установили современное оборудование, которое позволит гражданам обращаться за защитой прав даже в условиях пандемии.

"Созданы достойные условия для работы мировых судей. Это очень важно, поскольку именно мировые судьи наиболее приближены к населению, на них приходится большая нагрузка. Новое здание для мировых судей Москвы, на мой взгляд, послужит примером и для других регионов", – добавил он.

Дудко считает важным, чтобы институт мировых судей состоял из высокопрофессиональных судей и были созданы условия для их работы. По его мнению, мировые суды должны быть доступны гражданам даже в сложных условиях, таких как распространение коронавирусной инфекции.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает мировых судей важнейшим звеном в современной судебной системе, работа которого направлена на защиту прав и законных интересов граждан.

"Существенный процент дел, рассматриваемых мировыми судьями, свидетельствует о высоком доверии граждан в вопросах защиты их прав. Открытие современных, обустроенных, технически оснащенных судебных участков для работы мировых судей – это, безусловно, движение в правильном направлении в столь значимом для развития всего государства вопросе – вопросе защиты прав человека, ведь зачастую именно с работы мировых судей начинается сложный и многогранный процесс реализации гражданами своих прав", – сказала она.

До декабря 2020 года судебные участки мировых судей № 177, 178, 179 и 180 размещались в здании Никулинского районного суда. Летом судебный участок № 177 переехал в новое помещение на улице Довженко, а для участков № 178, 179 и 180 подобрали отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание площадью 1,1 тысячи квадратных метров на Мичуринском проспекте. За семь месяцев в здании провели капитальный ремонт, который завершился в ноябре 2020 года.

Прием граждан в здании после капремонта мировые судьи планируют начать 11 декабря. Здесь появилась комфортная зона приема посетителей, три зала заседаний мировых судей, рабочие кабинеты, помещения для хранения архивов и канцелярии.

Также организованы шесть камер для размещения людей, находящихся под стражей, и комната для конвойных. Для комфортного доступа маломобильных граждан создана безбарьерная среда. Прилегающую к зданию территорию благоустроили.

Всего в столице создано 438 судебных участков мировых судей. В 2019 году столичные мировые судьи рассмотрели более 1,2 миллиона дел.