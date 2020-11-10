Собянин присвоил наименования девяти улицам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин присвоил наименования девяти улицам города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что несколько десятков безымянных и "номерных" проектируемых проездов получили свои наименования или стали продолжением существующих улиц.

В частности, проектируемому проезду № 1053, расположенному в Лефортове, присвоили название улица Крузенштерна в память о мореплавателе, адмирале Иване Крузенштерне.

В память о купце, предпринимателе, книгоиздателе и меценате Козьме Солдатенкове проектируемому проезду № 1452, расположенному между Кастанаевской улицей и Рублевским шоссе в районе Фили-Давыдково, дали наименование бульвар Солдатенкова.

Проектируемый проезд № 3570, расположенный между улицами Клинской и Петрозаводской в Ховрине, получил наименование улица Грачевка. Участку проектируемого проезда № 5060 – от Ярославского шоссе до Хибинского проезда, расположенному в районе Ярославском, присвоили название Хибинский переулок.

Проектируемый проезд № 6370, расположенный между Кантемировской улицей и улицей Кошкина в районе Москворечье-Сабурово, называется теперь улица Шайдаровская. Участок проектируемого проезда № 439 – от Каширского шоссе вдоль путей МЦД-2 (Курское направление МЖД), расположенный в районе Москворечье-Сабурово, стал улицей Сабуровской.

В память об ученом в области радиотехники – разработчике антенных систем, лауреате Государственной премии СССР Георгии Бубнове участку проектируемого проезда № 5492 – от улицы Фомичевой до улицы Планерной в районе Северное Тушино – присвоили наименование улица Бубнова.

В память об ученом микробиологе и эпидемиологе Зинаиде Ермольевой проектируемому проезду № 4826, расположенному в районе Щукино, присвоили наименование улица Академика Ермольевой.

В память об ученом-минералоге и изобретателе Владимире Аршинове безымянному проезду, расположенному от улицы Бакинской в сторону реки Котляковки возле перекрестка улицы Каспийской и Царицынского путепровода в Царицыне, присвоили наименование улица Аршинова.

За счет проектируемых и безымянных проездов продлили 31-ю улицу.

Ранее в Москве изменили названия некоторых остановок наземного транспорта. По-новому называются остановки "Солнечногорская улица, 15 – торговое училище", "Сенатская улица, 1 – торговое училище", "Гостиница "Молодежная", "Андроновское шоссе", "Гаражи", "Курьяново" и другие.