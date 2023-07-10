Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская столица стала лидером рейтинга министерства промышленности и торговли РФ по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов в области промышленности за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Итоги подвели в ходе сессии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. По словам Собянина, для Москвы рейтинг министерства промышленности является самым важным.

"Понятно, что у нас есть общественные рейтинги, несомненно, важные, основанные на опросах бизнеса, жителей и так далее. Минпромовский рейтинг – для работы, что называется. Создавался вместе с предприятиями, и, конечно, является для нас очень ценным документом, пониманием того, как мы работаем", – отметил мэр.

Собянин получил кубок за место в рейтинге во время презентации. Следом за столицей расположилась Московская область. Третье место рейтинга эффективности реализации промышленной политики заняла Башкирия.

Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место по эффективности, количеству созданных рабочих мест и объему налогов, уплаченных в госбюджет в рейтинге особых экономических зон (ОЭЗ) России. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, вместе с этим по объему уплаченных налогов лидируют ОЭЗ "Санкт-Петербург", "Исток" (Московская область), "Алабуга" (Татарстан) и "Липецк" (Липецкая область).

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин