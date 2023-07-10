Собянин: москвичи выберут победителей премии MUF Community Awards 2023

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи смогут принять участие в онлайн-голосовании за лучшие городские проекты – номинантов премии MUF Community Awards 2023, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Саму премию организовали в рамках Московского урбанистического форума. Ей будут удостоены люди и организации, которые своей деятельностью повлияли на развитие различных сфер столичной жизни, уточнил градоначальник.

В 2023 году награждаться будут по 14 номинациям: спортивным, социальным, культурным, образовательным и другим инициативам.



"Номинантов отбирают представители экспертного совета, а вот кто станет победителем – решают жители города. Узнать подробнее о MUF Community Awards, ее участниках и проголосовать за них можно на странице премии", – поделился Собянин.

Московский урбанистический форум (МУФ) состоится в столице в период с 1 августа по 10 сентября. Выставочная и просветительская программы будут организованы на четырех площадках.

В выставочном зале "Манеж" посетителям предложат познакомиться с крупнейшими транспортными достижениями столицы. Там с 16 августа заработает выставка "Год нового транспортного каркаса". Кроме того, парк "Зарядье" организует для гостей занятия по йоге и функциональные тренировки.