Фото: twitter.com/tehnopark_vodny

В понедельник, 10 июня, Сергей Собянин посетил технопарк "Водный стадион", якорным резидентом которого является АО "Лаборатория Касперского".

Мэр отметил, что столичное правительство – один из лидеров в мире по использованию информационных технологий для предоставления услуг москвичам и управления отраслями городского хозяйства. По словам Собянина, жизнь москвичей невозможно представить без электронных услуг.

"Самое лучшее – рассказывать про кибербезопасность самим интернет-компаниям, особенно таким, как ваша, которая профессионально этой деятельностью занимается. Насколько я знаю, такую большую работу ведете и с университетами. Мы тоже пытаемся это делать и в школах, и в университетах, но без вашей помощи, я думаю, это невозможно сделать. Должен сказать, что с учетом того, что происходит в городе, уровень проникновения интернета, уровень развития информационных технологий, без которых уже практически ни управлять городом, ни жить в городе комфортно невозможно, увеличивается количество угроз, хакерских атак. И количество исчисляется даже не десятками, а тысячами. Это, конечно, такой серьезный вызов для города, для будущих технологий. Не так давно канатная дорога останавливалась, стояла несколько дней. Это тоже ведь была хакерская атака. Хотя совершенно безобидный проект, казалось бы. Но тем не менее. Идут атаки на интеллектуально-транспортную систему, портал mos.ru и так далее, и тому подобное. Насколько я помню, вы участвуете в защите наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря таким компаниям, как ваша, мы чувствуем себя вполне уверенными. Впереди у нас еще один серьезный проект, связанный с электронным голосованием. Это тоже должно быть безусловно защищено от всяких попыток исказить итоги голосования", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что работа компании очень важна.



Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"

Технопарк "Водный стадион" находится по адресу: Ленинградское шоссе, владение 39А. Общая площадь помещений технопарка составляет 70,5 тысячи квадратных метров. В технопарке расположены конгресс-холл, коворкинг, а также два спортзала для сотрудников. Он специализируется на IT и информационной безопасности.

Большую часть помещений занимает АО "Лаборатория Касперского". Также в технопарке "Водный стадион" работает восемь стартапов.

В планах развития технопарка – строительство объектов II очереди и создание новых рабочих мест. Также здесь планируют благоустроить территорию и создать качественную городскую среду.

Комплекс зданий на Ленинградском шоссе получил статус технопарка в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным приняла решение о создании технопарка на Авиамоторной улице. Сейчас на месте будущего технопарка стоит склад площадью 12,2 тысячи квадратных метров. Рядом с ним собираются построить еще два корпуса, где разместят центр обработки данных общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров.

