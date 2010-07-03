Новая подстанция скорой помощи появилась в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новую подстанцию скорой помощи ввели в эксплуатацию в Некрасовке, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

По его словам, неотложка будет более оперативной и качественной.

Он рассказал, что в ближайшие три года в столице планируется построить не меньше пяти подстанций.

В апреле сообщалось, что подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест откроют в Даниловском районе до конца текущего года. Строители уже выполнили фасадные и кровельные работы, а также завершили внутреннюю отделку. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству прилегающей территории.

Площадь трехэтажного здания подстанции составит 2,9 тысячи квадратных метров. Там будут круглосуточно оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь.

На первом этаже расположится медицинская часть, стоянка автомобилей скорой помощи, оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения. На втором этаже будут находиться комнаты отдыха и гардеробные, на третьем – зал для совещаний, аптека и служебные помещения.