Новая подстанция скорой помощи появилась в Некрасовке

Новую подстанцию скорой помощи ввели в эксплуатацию в Некрасовке, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.
По его словам, неотложка будет более оперативной и качественной.
Он рассказал, что в ближайшие три года в столице планируется построить не меньше пяти подстанций.
В апреле сообщалось, что подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест откроют в Даниловском районе до конца текущего года. Строители уже выполнили фасадные и кровельные работы, а также завершили внутреннюю отделку. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству прилегающей территории.
Площадь трехэтажного здания подстанции составит 2,9 тысячи квадратных метров. Там будут круглосуточно оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь.
На первом этаже расположится медицинская часть, стоянка автомобилей скорой помощи, оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения. На втором этаже будут находиться комнаты отдыха и гардеробные, на третьем – зал для совещаний, аптека и служебные помещения.
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