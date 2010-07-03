Собянин рассказал о ремонте дворов и подъездов в ТиНАО

За минувший год специалисты отремонтировали почти 600 подъездов и 230 дворов в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.

Мэр подчеркнул, что в порядок были приведены территории отдыха возле дач. По его словам, весной власти продолжат благоустройство.

"В этом году обновим спортивные и игровые площадки, освещение, приведем в порядок дворы и территории школ", – написал глава города.

Ранее сообщалось, что территории у станций "Столбово" и "Филатов луг" благоустроят до конца текущего года. Там расширят дорогу и обустроят велодорожку.