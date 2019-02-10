Собянин назвал плюсы переходного периода по налогу на имущество для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дополнительный рост экономики Москвы обеспечит продление переходного периода по налогу на имущество для бизнеса. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
Глава города отметил, что организации и предприниматели обратились к властям с жалобами на непростые экономические условия. Они попросили продлить льготный период еще на несколько лет. Столичное правительство пошло навстречу.
"Мы навели порядок в системе налогообложения, и честность в уплате, обязательность в уплате налогов позволила нам изменить эту шкалу налогообложения, сделать ее плавной и щадящей", – отметил мэр.
В минувшую среду Собянин внес в Мосгордуму законопроект, продлевающий переходный период по налогу на имущество для бизнеса на четыре года, установив пониженные ставки.
Документ определяет следующие размеры налоговых ставок: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020-м, 1,8% – в 2021-м, 1,9% – в 2022-м, 2% – в 2023-м и последующие налоговые периоды.
Переходный период по налогу на имущество для бизнеса продлили
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