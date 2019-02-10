Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:31

Собянин назвал плюсы переходного периода по налогу на имущество для бизнеса

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

09:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный рост экономики Москвы обеспечит продление переходного периода по налогу на имущество для бизнеса. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава города отметил, что организации и предприниматели обратились к властям с жалобами на непростые экономические условия. Они попросили продлить льготный период еще на несколько лет. Столичное правительство пошло навстречу.

"Мы навели порядок в системе налогообложения, и честность в уплате, обязательность в уплате налогов позволила нам изменить эту шкалу налогообложения, сделать ее плавной и щадящей", – отметил мэр.

В минувшую среду Собянин внес в Мосгордуму законопроект, продлевающий переходный период по налогу на имущество для бизнеса на четыре года, установив пониженные ставки.

Документ определяет следующие размеры налоговых ставок: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020-м, 1,8% – в 2021-м, 1,9% – в 2022-м, 2% – в 2023-м и последующие налоговые периоды.

Переходный период по налогу на имущество для бизнеса продлили

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика