Собянин назвал плюсы переходного периода по налогу на имущество для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный рост экономики Москвы обеспечит продление переходного периода по налогу на имущество для бизнеса. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава города отметил, что организации и предприниматели обратились к властям с жалобами на непростые экономические условия. Они попросили продлить льготный период еще на несколько лет. Столичное правительство пошло навстречу.

"Мы навели порядок в системе налогообложения, и честность в уплате, обязательность в уплате налогов позволила нам изменить эту шкалу налогообложения, сделать ее плавной и щадящей", – отметил мэр.

В минувшую среду Собянин внес в Мосгордуму законопроект, продлевающий переходный период по налогу на имущество для бизнеса на четыре года, установив пониженные ставки.

Документ определяет следующие размеры налоговых ставок: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020-м, 1,8% – в 2021-м, 1,9% – в 2022-м, 2% – в 2023-м и последующие налоговые периоды.

