Собянин предложил продлить переходный период по налогу на имущество для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин предложил продлить на четыре года переходный период по налогу на имущество для бизнеса. Этот вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительства Москвы, по итогам которого законопроект внесут на рассмотрение Мосгордумы.
Согласно Налоговому кодексу РФ, ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов страны. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2,0%.
Для комфортного перехода на новые условия налогообложения столичный закон "О налоге на имущество организаций" установил на 2014–2018 годы пониженные ставки налога. В 2014 году это было 0,9%, в 2015-м – 1,2%, в 2016-м – 1,3%, в 2017-м – 1,4%, а в 2018 году – 1,5%. Таким образом, с этого года в столице должна была действовать ставка налога 2,0%.
Такая ставка уже действует в 49 субъектах России. Однако Сергей Собянин решил продлить переходный период еще на четыре года. Согласно закону, устанавливаются следующие ставки: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020-м, 1,8% – в 2021-м, 1,9% – в 2022-м и 2,0% – в 2023 году.
В 2019 году в перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, включено 25 520 нежилых зданий и 4726 нежилых помещений в многоквартирных домах.
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