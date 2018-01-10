По большим праздникам транспорт в Москве будет работать круглосуточно

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичный транспорт будет работать круглосуточно по большим праздникам, заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что второй год подряд метро, МЦК и наземный транспорт были доступны всю новогоднюю ночь. Городские власти решили сохранить такой порядок и в другие большие праздники для удобства жителей столицы, написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

В новогоднюю ночь московским транспортом воспользовались 510 тысяч человек. Большая часть пришлась на метро и МЦК – 430 тысяч пассажиров. Наземный транспорт перевез 80 тысяч человек с интервалом движения до 30 минут. Автобусы, трамваи и троллейбусы ездили по 168 маршрутам.

Известно, что поездами МЦК в период с 31 декабря 2017 по 8 января 2018 года воспользовались 1,4 миллиона человек. Наибольший рост пассажиропотока в новогодние праздники зафиксировали 4 января, тогда "Ласточки" перевезли около 183 тысячи человек. А всего с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года городской транспорт Москвы перевез 87,5 миллиона пассажиров.