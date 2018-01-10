Пассажиропоток общественного транспорта Москвы в праздники вырос на 13%

10 января, 13:32
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В новогодние и рождественские праздники городской транспорт Москвы перевез 87,5 миллиона пассажиров. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Как отметил заммэра, с 30 декабря по 8 января Московский метрополитен и МЦК перевезли 39,4 миллиона пассажиров, "Мосгортранс" и коммерческие перевозчики – 29,4 миллиона, пригородный железнодорожный транспорт – 11,1 миллиона, такси и каршеринг – 7,6 миллиона.
Он подчеркнул, что второй год подряд в столице в новогоднюю ночь без перерыва работало метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.
В новогодние дни, 31 декабря – 1 января, общественным транспортом воспользовались 10,6 миллиона пассажиров. В рождественские дни, 6 – 7 января, воспользовались 11,8 миллиона человек. Заммэра подчеркнул, что судя по пассажиропотокам, основными точками притяжения новогодних праздников стали пешеходная Тверская, парк "Зарядье" и ВДНХ.
По его словам, новой станцией метро "Ховрино", открытой 31 декабря, в праздничные дни воспользовались 20,5 тысячи пассажиров. Он добавил, что в новогодние и рождественские праздники транспортный комплекс Москвы работал в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий.
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