Собянин заявил о 100% завершении работ по проходке на северо-восточном участке БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.

"Северо-восточный участок Третьего транспортного пересадочного контура (БКЛ) – один из самых сложных по проходке, реализации. Тем не менее, сегодня 100% проходки на этом участке завершено. Это большое историческое событие позволяет дальше работать уже по станции метро на этом участке. Напомню, что первый этап от "Нижегородской" до "Электрозаводской" пройден и сдан, сегодня там курсируют поезда до "Лефортово. До "Электрозаводской" будет сдан до конца этого года", – рассказал мэр столицы.

По его словам, следующий участок – от "Лефортово" до "Савеловской", является самым сложным. "Проходка вся реализована, идет строительство станций. Весь этот участок должен быть завершен в 2022 году", – отметил глава города.

Также Собянин подчеркнул сложность строительства станции БКЛ метро "Сокольники" и проходки к ней.

"Станция "Сокольники" – одна из самых сложных, потому что проходка возле действующего тоннеля прошла буквально в 6 метрах. Напомню, что в Сокольниках у нас еще есть обязательство помимо строительства станции – восстановить сквер, который ведет до парка "Сокольники", – рассказал он.

Префект Восточного административного округа Николай Алешин сообщил, что территорию вокруг станции БКЛ "Сокольники" планируется благоустроить в 2022 – 2023 годах.

"Мы планируем восстановить здесь историческую аллею из лип. Кроме этого, будут благоустроены все прилегающие улицы силами департамента капремонта и все дворы, прилегающие к этому объекту. Все это мы планируем сделать в 2021 году и дальше от этой центральной точки района пойдем в более дальние части. Соответственно, мы планируем все это в 2022 – 2023 году закончить, все это благоустройство", – сказал Алешин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что станция "Сокольники" будет расположена около главного входа в одноименный парк. Она будет оборудована двумя вестибюлями. Для пассажиров будет доступна пересадка также на одноименную станцию Сокольнической линии. Кроме этого, выходы из станции будут вести к Песочному переулку, парку и Русаковской улице.

В ближайшее время начнется строительство переходов между двумя станциями, которых организуют два: в вестибюле и в торце платформенной части действующей станции, отметили в пресс-службе. В настоящее время строители ведут работы по устройству ограждающих конструкций котлована и разработке грунта. Общая готовность станции составляет 50 процентов.

Ранее стало известно, что станции "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и "Электрозаводская" северо-восточного участка откроются для пассажиров в декабре.