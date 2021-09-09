Южный вестибюль станции МЦК Кутузовская откроется 10 сентября – Собянин

09 сентября, 23:37
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Южный вестибюль станции Московского центрального кольца Кутузовская будет открыт в пятницу, 10 сентября. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Завтра откроем южный вестибюль станции Кутузовская на МЦК", – подтвердил мэр столицы.
Градоначальник отметил, что по просьбе пассажиров на станции появился эскалатор.
Собянин также сообщил, что Кутузовская входит в топ-5 самых популярных станций на МЦК. По его словам, в будни пассажиропоток там составляет свыше 30 тысяч человек.
"Там удобная пересадка на #мосметро и наземный транспорт. А в следующем году здесь появится пересадка на новую одноименную станцию Киевского направления ж/д – будущего D4", – рассказал мэр.
Он добавил, что власти столицы продолжат улучшать качество перевозки пассажиров на МЦК.
Южный вестибюль станции Кутузовская был закрыт для пассажиров с 22 мая. Там производилось строительство эскалатора.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.
В состав МЦД-4 войдут четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.
Московское центральное кольцо отметит юбилей
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