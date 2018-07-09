Участок СВХ от Дмитровского шоссе до трассы М11 планируют запустить до конца года

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Сергей Собянин во время открытия движения по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе сообщил, что движение на участке СВХ, который связывает Дмитровское шоссе и трассу М11 "Москва-Санкт-Петербург", планируют запустить до конца текущего года, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что также закончена реконструкция Крылатской и ряда прилегающих к ней улиц. Таким образом, на этом шоссе завершено формирование сети Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта.

В планах завершение строительства разводной эстакады через Рублевское шоссе, строительство новой развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова.