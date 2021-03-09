Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам

15:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин принял решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
"По традиции выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля", – отмечается в сообщении.
Размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
Всего единовременную выплату получат 15 тысяч 113 москвичей, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадали от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.
Ранее Собянин подписал распоряжение о проведении общегородского субботника 24 апреля. Принять участие в субботнике могут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников.
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