Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

"По традиции выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля", – отмечается в сообщении.

Размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Всего единовременную выплату получат 15 тысяч 113 москвичей, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадали от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.

Ранее Собянин подписал распоряжение о проведении общегородского субботника 24 апреля. Принять участие в субботнике могут все желающие. Горожанам выдадут необходимый инвентарь для уборки мусора и прошлогодней листвы, а также для обустройства цветочных клумб и высадки деревьев и кустарников.