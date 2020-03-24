Пострадавшие от радиационных воздействий получат единовременную материальную помощь

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Президиум правительства Москвы принял распоряжение о единовременной выплате материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий.
Выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля.
Размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Всего единовременную выплату получат 15 530 москвичей – участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.
Из них 12 039 человек – граждане, которые стали инвалидами вследствие радиационных катастроф, граждане, получившие лучевую болезнь или другие заболевания вследствие радиационных катастроф, а также те, кто принимал участие в ликвидации последствий радиационных катастроф и ветераны подразделений особого риска. Все они получат по 10 тысяч рублей.
По пять тысяч рублей получат 2 406 человек, а именно граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные из зоны отселения или выехавшие добровольно из указанных зон (вследствие катастрофы на ЧАЭС), члены семей умерших инвалидов или погибших участников ликвидации последствий радиационных катастроф.
1 085 человек получат по три тысячи. Это граждане, ранее проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.
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