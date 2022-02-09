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Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству севера Москвы в 2022 году. Об этом он сообщил на своем сайте.

По словам мэра, в текущем году будет развиваться программа "Мой район", в рамках которой запланировано благоустройство дворов, местных парков, территорий возле школ и знаковых объектов во всех районах Москвы, а также реализация различных локальных инициатив.

В Северном административном округе столицы в 2022 году планируется реализовать 4 крупных проекта. Так, одним из них является благоустройство набережной канала имени Москвы с прилегающими территориями в Левобережном районе. Общая площадь благоустройства составит 13,7 гектара.

"Основная задача – создать комфортную зону отдыха у воды, которая будет притягательной для родителей с детьми, поклонников здорового образа жизни и всех, кому нравится проводить свободное время на природе", – рассказал градоначальник.

Для активного отдыха детей, но и для их безопасности около набережной планируют поставить ограждение. На прилегающей территории, по словам мэра, станет больше спортивных объектов: там разместятся как площадки для воркаута, так и площадки для пляжного волейбола.

В Молжаниновском районе планируют обустроить Синявинский сквер. По словам Собянина, в настоящее время здесь находится пустырь с пожарными прудами. Однако в рамках благоустройства специалисты планируют установить здесь спортивные площадки, точки для пикника, зоны отдыха с шезлонгами, а также площадку для выгула домашних питомцев с современными элементами для дрессировки. В сквере посадят деревья и кустарники и сделают дорожки с фонарями.

"Местные жители получат качественное общественное пространство рядом с домом", – подчеркнул мэр столицы.

Еще один район, в которым реализуют проект по благоустройству, – Коптево. В этом районе планируют обновить спортивный городок "Бригантина", построенный более 10 лет назад. Специалисты приведут в порядок крытый комплекс, а также спортивные площадки, обустроят скалодром и площадку для занятий йогой. Воркаут-зону оснастят новыми уличными тренажерами, в частности, для маломобильных горожан.

"Поставим новые лавочки, добавим зелени. Так что в городке на Коптевском бульваре можно будет не только позаниматься спортом, но и просто отдохнуть, пообщаться на свежем воздухе", – отметил мэр.

Проведут работы по благоустройству и в Тимирязевском районе, в сквере вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской с прилегающими территориями.

"На территории площадью почти 12 гектаров будет обустроена комфортная пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей, в том числе в вечернее время, для чего вдоль тропинок поставят опоры освещения с энергосберегающими фонарями", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, для безопасности пешеходов там планируют установить камеры видеонаблюдения. В сквере появятся также каток с искусственным льдом и прокатом коньков, памп-трек и другие спортивные объекты. Специалисты приведут в порядок и установят новые спортивные площадки для детей, а для питомцев в сквере обустроят площадку для выгула.

По словам градоначальника, программа на 2022 год включает и работы по благоустройству 20 школьных территорий. В рамках проекта собираются отремонтировать детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, а также сделать комфортные зоны отдыха для школьников.

"Реализация проектов благоустройства позволит расширить качественное общественное пространство на севере Москвы и создать местным жителям дополнительные возможности для прогулок, отдыха и занятий спортом", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в текущем году также благоустроят территории возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге и юго-востоке столицы. Речь идет о территориях возле станций "Варшавская", "Каширская", "Каховская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". В рамках благоустройства обновят тротуары, по возможности их сделают шире, кроме того, будут обустроены удобные пешеходные дорожки.

