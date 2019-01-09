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15:23

Собянин отметил надежную работу городских служб в праздники

мэр Москвы Сергей Собянин город ЖКХ праздники

15:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на заседании президиума столичного правительства доложил Сергею Собянину об итогах работы служб городского хозяйства с 30 декабря по 8 января.

Он подчеркнул, что в праздничные дни температура воздуха в дневные часы колебалась от минус 11 до минус одного градуса. А по ночам столбики термометров опускались до 15 градусов ниже нуля. При этом прирост снега составил 19 сантиметров. Чтобы своевременно убирать снег с улиц было задействовано 25 тысяч рабочих и 17,6 тысячи единиц техники.

Кроме того, более 40 тягачей круглосуточно дежурили на особо опасных дорожных магистралях. На уборку московских дворов вышли 29 тысяч дворников. Еще 4,2 тысячи бригад очищали 16,5 тысячи скатных кровель многоквартирных домов. Помимо этого, в городе работали 56 стационарных снегосплавных пунктов.

Особое внимание уделили созданию условий для качественного отдыха москвичей и туристов. Все желающие могли посетить 3 873 объекта зимнего отдыха, включая катки, площадки для зимних забав, лыжные трассы, площадки для сноубордов, снежные городки и ледяные горки.

В ночь с 31 декабря на 1 января масштабные пиротехнические шоу провели на 31 городской площадке. Праздничную атмосферу создавали световые тоннели и навесы из гирлянд, арки и светящиеся елочные шары. Всего в Москве установили 298 больших новогодних елей.

За безопасность коммунальной инфраструктуры в праздники отвечали специалисты 1791 дежурной аварийно-восстановительной бригады. В итоге выходные обошлись без аварийных отключений. Бдительность сохраняли и пожарные: в состояние готовности были приведены 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 1645 человек личного состава и 10 вертолетов.

Ежедневную работу городского хозяйства Москвы обеспечивали порядка 65 тысяч человек.

Теперь перед городскими службами стоят задачи, связанные с проведением крещенских купаний. Традиционные мероприятия пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января на 60 площадках, которые оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями, пунктами обогрева, туалетами и раздевалками.

Рядом с площадками организуют парковки и закрепят бригады для своевременной уборки объектов. Во время купаний рядом с водоемами будут дежурить спасатели. А инспекторы ГИБДД займутся регулированием дорожного движения на подъездах к прорубям.

Правопорядок в храмах и местах проведения купаний обеспечит полиция. А за состоянием москвичей, которые решат окунуться, проследят медики. Ожидается, что участие в крещенских купаниях примут свыше 180 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новогодних гуляньях в столице приняли участие 10,6 миллиона человек. Больше всего людей было на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

мэр Москвы Сергей Собянин город ЖКХ праздники

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