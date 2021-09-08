Собянин исключил возможность объединения Москвы и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин исключил возможность объединения Москвы и Подмосковья, пояснив, что это приведет к усложнению управления всем регионом. Об этом мэр заявил в интервью сайту "Комсомольская правда".

"Если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась", – подчеркнул градоначальник.

При этом он добавил, что система государственного управления в столице и области довольно сложная.

"У Москвы своих проблем и задач хватает. Попытаться объять необъятное – на мой взгляд, сегодня этого не следует делать", – отметил Собянин.

По его мнению, Москва и Подмосковье должны интегрироваться инфраструктурно, в том числе системами водоснабжения.

"Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье", – добавил градоначальник.

Мэр Москвы напомнил, что у столицы и области уже единые системы транспорта и электроснабжения, а также программа газификации.

Также Собянин рассказал, что каждые 10 лет в Москве в среднем наблюдается прирост на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость.

"Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость", – уточнил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о реорганизации промышленных территорий. Сегодня Москва занимается комплексным развитием около 130 промышленных территорий, что позволит создать около полумиллиона рабочих мест.