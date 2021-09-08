Собянин исключил возможность объединения Москвы и области

21:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин исключил возможность объединения Москвы и Подмосковья, пояснив, что это приведет к усложнению управления всем регионом. Об этом мэр заявил в интервью сайту "Комсомольская правда".
"Если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась", – подчеркнул градоначальник.
При этом он добавил, что система государственного управления в столице и области довольно сложная.
"У Москвы своих проблем и задач хватает. Попытаться объять необъятное – на мой взгляд, сегодня этого не следует делать", – отметил Собянин.
По его мнению, Москва и Подмосковье должны интегрироваться инфраструктурно, в том числе системами водоснабжения.
"Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье", – добавил градоначальник.
Мэр Москвы напомнил, что у столицы и области уже единые системы транспорта и электроснабжения, а также программа газификации.
Также Собянин рассказал, что каждые 10 лет в Москве в среднем наблюдается прирост на миллион человек, так как в столице меньше смертность и больше рождаемость.
"Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость", – уточнил градоначальник.
Ранее Собянин рассказал о реорганизации промышленных территорий. Сегодня Москва занимается комплексным развитием около 130 промышленных территорий, что позволит создать около полумиллиона рабочих мест.
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