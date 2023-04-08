Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии.

"Проект "Мама онлайн" уже три года помогает женщинам с детьми реализовать себя в бизнесе. За это время больше 43 тысячи мам прошли курсы и сходили на мероприятия проекта", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что участницы проекта удаленно изучают самые разные профессии, такие как копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и другие.

Собянин отметил, что все занятия проводятся на бесплатной основе, а обучение проводят опытные наставники. После аттестации женщинам выдаются сертификаты.

Ранее Собянин рассказал, что Москва оказывает женщинам помощь в поиске дела мечты и открытии бизнеса. Помощь женщинам для реализации в разных сферах оказывают несколько столичных организаций.



Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

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