14:01Мэр Москвы
Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми освоить новые профессии.
"Проект "Мама онлайн" уже три года помогает женщинам с детьми реализовать себя в бизнесе. За это время больше 43 тысячи мам прошли курсы и сходили на мероприятия проекта", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что участницы проекта удаленно изучают самые разные профессии, такие как копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и другие.
Собянин отметил, что все занятия проводятся на бесплатной основе, а обучение проводят опытные наставники. После аттестации женщинам выдаются сертификаты.
Ранее Собянин рассказал, что Москва оказывает женщинам помощь в поиске дела мечты и открытии бизнеса. Помощь женщинам для реализации в разных сферах оказывают несколько столичных организаций.
Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города
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