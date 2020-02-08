Собянин поздравил с 98-летием старейшего в мире гроссмейстера Авербаха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравления с днем рождения гроссмейстеру Юрию Авербаху. 8 февраля ему исполнилось 98 лет.

Собянин рассказал, что в детстве увлекался шахматами и всегда брал пример с Авербаха.

"Старшее поколение наверняка помнит его телепередачу "Шахматная школа" и комментарии к шахматным турнирам. А тем, кто помладше, скажу, что Юрий Львович был тренером многих великих шахматистов, да и сам блистал на международной арене", – написал градоначальник в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что Авербах является старейшим из ныне живущих гроссмейстеров в мире. Шахматами он начал увлекаться с трех лет. В 1938 году победил на всесоюзном турнире среди школьников.

Авербах является мастером спорта СССР с 1944 года. В 1954 году он выиграл чемпионат СССР. Помимо этого он одерживал победу в ряде международных соревнований.