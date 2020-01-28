Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Полякову

Фото: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Людмилу Полякову. Текст поздравительной телеграммы опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Ваш огромный драматический талант и яркая творческая индивидуальность помогли вам создать множество незабываемых женских образов в кино и на театральной сцене. Спектакль "Дальше – тишина" с вашим блистательным участием стал одной из главных премьер минувшего Года театра в России", – отмечается в телеграмме.

Полякова родилась в Москве 28 января 1939 года. Является выпускницей Высшего театрального училища имени Щепкина 1964 года. Служила в таких московских театрах, как драматический театр на Малой Бронной, Московский драматический театр имени Станиславского, Театр на Таганке, театр "Школа драматического искусства". С 1990 года актриса работает в Малом театре.

Полякова особенно запомнилась ролями в спектаклях "Живой труп", "Царь Борис", "Недоросль", "Дети Ванюшина", "Ревизор", "Горе от ума", "Волки и овцы". На счету актрисы также роли в известных фильмах "Встретимся в метро", "Униженные и оскорбленные", "Русские братья", "Превращение", "Господа Головлевы", "Пурга".

В 1999 году Людмила Полякова получила звание народной артистки России. В 2006 году ей вручили орден Дружбы, а в 2019 году – орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Кроме того, актриса является лауреатом Госпремии РФ за роль Фелицаты в спектакле "Правда – хорошо, а счастье лучше".

Ранее сообщалось, что юбилейный день рождения Поляковой Малый театр отметил премьерным показом спектаклем "Дальше – тишина", в котором актриса сыграла роль Люси Купер.