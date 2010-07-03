Собянин рассказал об использовании новых технологий при строительстве метро

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Рабочие при строительстве метро используют новые технологии, ускоряющие работы и обеспечивающие большую безопасность. Об этом в эфире телеканала "Россия 1″ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Увеличивается скорость прохождения щита, уменьшается стоимость прокладки, упрощается эксплуатация, улучшается безопасность – это новая современная технология, которая просто невозможна была в предыдущие годы", – отметил градоначальник.

Он отметил, что новые технологии, в частности, используются при строительстве Некрасовской линии метро, которая будет запускаться в два этапа: от "Некрасовки" до "Косино" и от "Косино" до "Авиамоторной".

Собянин подчеркнул, что первый этап практически завершен. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы. Ожидается, что участок запустят в течение ближайших месяцев.

"Второй этап – это, скорее всего, уже следующий год, начало следующего года. Работы просто колоссальные, объем большой. Мы уже перевалили за половину, мы видим, что справимся с этой задачей", – резюмировал мэр Москвы.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров закрыли станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Ограничения связаны с проходкой тоннеля новой Некрасовской линии. Людей временно перевозят бесплатные компенсационные маршруты.

