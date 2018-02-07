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Московский парк "Зарядье" стал победителем конкурса InAVation Awards 2018. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

"Парк "Зарядье" собирает награды: вчера он победил в конкурсе InAVation Awards 2018. Это высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий. Жюри оценило работу по привлечению посетителей, в частности аттракционы "Полет" и "Машина времени", – написал столичный градоначальник.

Парк #Зарядье собирает награды: вчера он победил в конкурсе #InAVationAwards2018. Это высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий. Жюри оценило работу по привлечению посетителей, в частности аттракционы "Полет" и "Машина времени". #InAVationAwards pic.twitter.com/QuUiHWab2H — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 февраля 2018 г.



Церемония награждения InAVation Awards 2018 прошла в Амстердаме. На ней были представлены более 300 проектов в 11 номинациях.

"Зарядье" открыли в сентябре 2017 года. Парк построен на месте гостиницы "Россия" у стен Кремля. Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, там находятся уникальные сооружения – "Парящий мост", "Медиацентр", "Флорариум" и другие.

Ранее для удобства посетителей в парке "Зарядье" ввели новый способ оплаты экскурсий и мероприятий – с помощью транспортной карты "Тройка". Кроме того, воспользовавшись проездным, гости парка получат пятипроцентную скидку. "Тройкой" можно также оплатить парковку.

Кроме того, парк "Зарядье" вошел в число финалистов премии международного портала ArchDaily в области публичных пространств, передает Агентство "Москва". Всего в шорт-лист вошли пять объектов.

Конкурентами московского парка стали проекты: Pedra Da Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane, Испания), SEOULLO Skygarden (MVRDV, Южная Корея), Israels Plads Square (COBE, Дания) и Park‘n’Play (JAJA Architects, Дания).

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