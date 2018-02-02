Парк "Зарядье" стал финалистом премии международного портала ArchDaily

Фото: depositphotos/deb-37

Парк "Зарядье" вошел в число финалистов премии международного портала ArchDaily в области публичных пространств, передает Агентство "Москва". Всего в шорт-лист вошли пять объектов, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Конкурентами московского парка стали проекты: Pedra Da Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane, Испания), SEOULLO Skygarden (MVRDV, Южная Корея), Israels Plads Square (COBE, Дания) и Park‘n’Play (JAJA Architects, Дания).

По словам Сергей Кузнецова, Москва попала в топовый мир архитектуры с появлением "Зарядья". "Для парка придумали уникальный рельеф, смотровые точки, ландшафт. Это не просто общественное пространство, но и культурно-образовательный центр со множеством различных функций, которые уже успели оценить как москвичи, так и гости столицы", – сказал главный архитектор Москвы.

Также Сергей Кузнецов призвал москвичей проголосовать за "Зарядье". Голосование за проект года на портале ArchDaily проходит девятый год подряд, отметили в Москомархитектуре. Проекты поделены на 15 категорий, отражающих назначение того или иного объекта.