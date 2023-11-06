Собянин сообщил, на каких улицах города в этом году высадят деревья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году в столице высадят больше 750 новых деревьев, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что озеленение – завершающий и обязательный этап всех проектов благоустройства.

По словам мэра, деревья украсят пространства около Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал, территории Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево.

Почти 200 деревьев появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. Мэр добавил, что в центральном округе из-за плотной застройки меньше возможностей для высадки, однако и там найдут место новым липам и серебристым кленам. Они появятся в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре.

Собянин обратил внимание, что предпочтение отдается породам, устойчивым к городским условиям. Это, как правило, липы, рябины, клены, декоративные яблони, красные дубы и березы. Там, где нет сильного ветра, приживаются хвойные.

Ранее свыше двух тысяч деревьев и кустарников высадили волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), представители власти и москвичи в районе Капотня.

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