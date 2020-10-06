Собянин утвердил проект планировки набережной в районе Шелепихинского моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходной набережной в районе Шелепихинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект планировки участка набережной реки Москвы – от улицы Большой Филевской до Шелепихинского моста. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, территория планировки имеет площадь 2,76 гектара. Она находится на правом берегу Москвы-реки в районе Филевский парк. Согласно проекту, под Шелепихинским мостом, а также по обе стороны от него сделают озелененное пешеходное пространство, протяженность которого составит порядка 240 метров.

Планируется, что на данном участке выполнят работы по укреплению берега и строительству подпорной стенки. Еще для удобства москвичей и гостей столицы на улице Большой Филевской обустроят два наземных пешеходных перехода.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в Ново-Переделкине. Контролировать работы на объекте будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.