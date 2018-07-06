Основные работы по благоустройству в парках Москвы завершат до 1 сентября

Фото: комплекс городского хозяйства

Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября 2018 года, заявил Сергей Собянин.

Мэр также добавил, что в парке "Ходынское поле" высадят около трех тысяч деревьев. Местные жители уже приходят туда на прогулки, хотя работы еще продолжаются. На месте пустыря появились дорожки, лавочки и фонари. Глава города пообщался с москвичами и узнал их мнение о парке.

"Он такой спорный очень у нас был, мы много обсуждали, что делать на до сделать. Здесь будет водоем и фонтаны, остался буквально месяц и будет очень красиво", – рассказал мэр. Москвичи отметили, что территория меняется очень быстро.

Фото: комплекс городского хозяйства

В новой зоне отдыха поставят спортивные комплексы, появятся даже тарзанки. Многие идеи для благоустройства были предложены местными жителями. Например, в парке появятся светомузыкальные фонтаны, прогулочные тропинки, детские, спортивные площадки, передает телеканал Москва 24.

"В этом году в Москве будет построено и реконтруировано более 80 парков, больших, средних, малых парков по месту жительства", – отметил мэр. Он добавил, что все зеленые территории важны и будут востребованы.

В парке "Ходынское поле" посадят клен остролистный, серебристый и красный, гинналу, дуб, липу, иву, каштан и другие виды лиственных, а также сербские ели.

Дорожки вымостят камнем, на некоторых предусмотрено резиновое покрытие, где-то появится асфальт. Для безопасного отдыха на природе установят 462 опоры освещения.

Велосипедисты смогут пользоваться велодорожками с разметкой общей протяженностью 1,99 километра, в зимнее время их превратят в лыжные трассы.

На территории проектирования предусмотрено создание искусственных форм рельефа – холмов высотой до 10 метров. Для владельцев собак сделают специальную площадку для выгула.