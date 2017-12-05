Собянин поздравил столичных школьников с наивысшим баллом в исследовании PIRLS

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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с наивысшим баллом в международном исследовании PIRLS. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год - это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире! Поздравляю учеников и педагогов начальной школы! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 декабря 2017 г.



В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.