Собянин поздравил столичных школьников с наивысшим баллом в исследовании PIRLS

5 декабря, 15:02
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин поздравил столичных школьников с наивысшим баллом в международном исследовании PIRLS. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.
Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год - это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире! Поздравляю учеников и педагогов начальной школы!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 декабря 2017 г.
В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.
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