Собянин заявил, что в 2021 году в Москве не будут урезаны социальные программы

05 ноября, 22:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ни одна социальной программа в Москве в 2021 году не будет урезана, сообщил глава города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что все они проиндексированы и спланированы в том числе на период 2022-2023 годов.
Собянин заявил, что во время пандемии столичный бюджет перенес потери. Он отметил, что в 2020 году они составят около 500 миллиардов рублей.
"Поэтому на следующий год и последующие годы мы будем занимать. За три года заимствование в проекте бюджета – более 700 млрд рублей", – подчеркнул Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что за всю историю Москвы это самые большие заимствования. Однако, по словам главы города, столичные власти пойдут на этот шаг, чтобы продолжать развитие города и сохранить социальную направленность.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти могут ввести новые меры поддержки в случае необходимости. Он отметил, что в проекте бюджета на 2021 год заложены резервные средства.
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