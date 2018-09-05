Собянин рассказал о завершении интеграции трассы М-11 в дорожную сеть города

Собянин открыл участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

В Москве открыли новый участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Теперь федеральная трасса М-11 интегрирована в дорожную сеть Москвы.

Сергей Собянин поговорил с жителями города и рассказал о развитии хорды и ее перспективах для Москвы. Подробнее – в сюжете Москвы 24.