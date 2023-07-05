Собянин: более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах МИК

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера (МИК) приняли более 700 проектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Треть из них прошли пилотирование, а половину из протестированных решений уже внедрили на предприятия крупного бизнеса", – написал мэр.

В числе тех, кто одержал победу и прошел в финал, оказались разработчик покрытий из порошковых проволок, стойких к износу и коррозии при температурах до 1,7 тысячи градусов и создатель системы мониторинга трубопроводов и утечек. Помимо этого, в перечень вошел разработчик импортозамещающего оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.

С 2020 года на онлайн-площадке МИК провели 26 технологичных конкурсов по темам образования, медицины, сельского хозяйства и другим востребованным направлениям.

Ранее стало известно, что на платформе МИК зарегистрировались уже 140 тысяч человек. Число заявок на получение поддержки от города составило порядка 55 тысяч. Всего на платформе существуют 19 сервисов, которые предполагают поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций по всей стране



Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов