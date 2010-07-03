Собянин пригласил москвичей на концерт в Зеленом театре ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на бесплатный концерт в Зеленом театре ВДНХ. Приглашение мэр разместил в Twitter.

"14 июня откроем на лето легендарный Зеленый театр ВДНХ. Будет бесплатный концерт", – написал градоначальник.

В концерте примут участие Антон Беляев и Therr Maitz, "Моя Мишель", дуэт Two Siberians и группа Sirotkin. Собянин также напомнил, что осенью продолжится реставрация театра.

14 июня откроем на лето легендарный Зеленый театр #ВДНХ. Будет бесплатный концерт. Пригласили известных музыкантов: Антона Беляева и Therr Maitz, "Мою Мишель", дуэт Two Siberians, группу Sirotkin. Осенью продолжим реставрацию театра. А тут - регистрация: https://t.co/tfbJVfNr02 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 5, 2019



Зеленый театр построили из дерева в 1939 году. В 1954 году здание было перестроено и обрело новый художественный образ.