05 января, 10:34

Мэр Москвы

Собянин рассказал о начале переселения в новый дом в районе Солнцево в рамках реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Будущие жильцы переезжают в новостройку, которую возвели в районе Солнцево, на Родниковой улице, по программе реновации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Здание было построено по технологии монолита. Мэр отметил, что несущий каркас сделан из железобетона, что позволит сохранить внутри комфортный микроклимат – зимой будет тепло, а летом прохладно. Срок службы дома превышает 100 лет.

"Во всех помещениях и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. В доме оборудовали восемь лифтов. На первом этаже в будущем появятся магазины и предприятия сферы услуг", – подчеркнул Собянин.

Помимо этого, жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту и оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что снизит затраты на коммунальные платежи.

На придомовой территории обустроена зона отдыха, спортивная и детские площадки. При этом новостройка находится в районе со сложившейся инфраструктурой, благодаря чему новым жильцам доступны школы, детские сады, поликлиники и многое другое.

В пешей доступности находятся станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро и Новопеределкино МЦД-4.

Собянин добавил, что это третий дом в районе, переданный под заселение. Всего в программу реновации включено 43 здания. В настоящий момент на улице Матросова идет строительство еще одного жилого комплекса.

Ранее градоначальник объявил о завершении строительства нового детского сада в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы. Здание появилось рядом с жилым комплексом на Полярной улице. Шесть домов, которые там расположены, были переданы под заселение в рамках программы реновации.

