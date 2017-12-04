Собянин отметил успехи москвичей на чемпионате "Абилимпикс–2017"

4 декабря, 16:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин посетил мероприятие в ГЦКЗ "Россия", посвященное Международному дню инвалидов, в ходе которого отметил успехи юных москвичей с ограниченными возможностями на чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс–2017".
"Буквально вчера завершился третий чемпионат, в котором участвовали школьники, студенты и молодые специалисты практически со всей России. Мне приятно вам сообщить, что в общекомандном зачете первое место заняла сборная Москвы: 46 золотых медалей, 34 серебряных и 37 бронзовых медалей", - отметил мэр.
По мнению Собянина, москвичи показали замечательный результат, который наглядно показывает, что ограниченные физические возможности вовсе не помеха для того, чтобы стать лучшими кондитерами, парикмахерами, переводчиками, психологами, и обладать многими другими замечательными профессиями.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2014 году.
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